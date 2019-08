Tickets für Tim Bendzko Die Karten für das Jubiläumskonzert mit Tim Bendzko bekommt ihr ab Dienstag, 13. August, ab 10:00 Uhr über den SWR3 Club: Telefon 07221 – 300 300 und über swr3service.de. Die Bestellungen sind begrenzt auf max. 4 Stück pro Person. Ein Ticket kostet 25 Euro.

Das SWR3 New Pop Festival lebe hoch: Zum 25. New Pop Festival legen wir in Sachen Konzerte und Lineup nochmal nach – mit einem zusätzlichen Konzert von Tim Bendzko.

Am Sonntag, den 15. September, um 20 Uhr wird Popstar Tim Bendzko das exklusive Konzert im Theater Baden-Baden spielen. Damit bekommt das SWR3 New Pop Festival zum 25. Jubiläum einen 4. Festival-Tag!

„Legendärer Abend“

Genau an dem Ort, im Theater Baden-Baden, begann 2011 seine New-Pop-Karriere. Tim Bendzko erinnert sich sehr gerne an seinen Auftritt, als er als Newcomer im Theater auf der Bühne stand und schwärmt auch Jahre danach noch: „Legendärer Abend! Von der Plattenfirma über Management, es war allen so wichtig, beim New Pop Festival dabei zu sein.“

Da war für mich richtig Druck auf dem Kessel. Doch dann war es von der ersten Sekunde an ein magischer Abend. Tim Bendzko über sein New-Pop-Konzert 2011

Und weiter sagt Tim: „In diesem Theater hatte es eine besondere Stimmung. Die Band war gut drauf und alle waren dort richtig nah beieinander, es war so richtig 'miteinander-Musik-machen'. Deshalb war es für alle Beteiligten – für die auf der Bühne, die vor der Bühne, aber auch die, die hinter der Bühne aufgeregt waren – richtig geil. Die sind alle total selig aus dem Theater rausgelaufen.“

Die schönsten New-Pop-Fotos von Tim Bendzko 2011

Im Theater Baden-Baden herrscht wirklich immer eine ganz besondere Stimmung. Guckt euch die Bilder an! Damals hatte Tim Bendzko gerade den Durchbruch mit seinem Hit Nur noch kurz die Welt retten.

Tim Bendzko - Konzert im Theater Baden-Baden SWR3.de

Exklusiv: Live-Premieren seiner neuen Songs

Das Jubiläumskonzert zum 25. SWR3 New Pop Festival ist Tim Bendzkos erster großer Auftritt nach drei Jahren Pause. Sein viertes Studioalbum Filter erscheint am 18. Oktober, doch die ersten Live-Premieren seiner neuen Songs spielt er exklusiv beim Jubiläumskonzert des 25. New Pop Festivals. Dazu auch seine Hits aus seinen Nummer-1-Alben Immer noch Mensch (2016) und Am seidenen Faden (2013) und natürlich Wenn Worte meine Sprache wären (2011).

2016 hat Tim Bendzko dem SWR3 New Pop Festival einen weiteren Besuch abgestattet: Er hat beim Special gespielt. Und natürlich war er damals auch im Star-Talk mit Pierre M. Krause auf der Live-Bühne vor dem Kurhaus.

Die Fotos von seinem New-Pop-Besuch 2016