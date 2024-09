„Belong Together“ – dieser Song trägt den New Yorker Mark Ambor um die Welt. Er selbst sagt über seine Musik, seine Lieder machten das Gefühl von Optimismus hörbar. Das Publikum im ausverkauften Baden-Badener Festspielhaus sieht das wohl genauso und singt den Ohrwurm aus ganzem Herzen mit: „Like cold iced tea and warmer weather“. Es geht um gemeinsame Erinnerungen und Erlebnisse und wie Dinge des Alltags zu schönen Momenten werden. Seine eingängigen Melodien inspirieren Menschen überall. Über Social Media teilte er seine Musik - der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Mit einer ausverkauften Clubtour durch Europa ist er bereits durchgestartet, besonders in Deutschland, wo er zunächst mehr Fans als in den USA hatte.