Alle Musikfans und die gesamte Popkultur-Szene können sich freuen! SWR3 ermöglicht in diesem Jahr wieder ein SWR3 New Pop im September mit zahlreichen Einzelkonzerten. Damit der Plan aufgeht, haben wir ein ausgefeiltes und flexibles Hygienekonzept entwickelt, das wir bis zum Start kontinuierlich an die geltenden Corona-Verordnungen anpassen werden. Außerdem stehen wir in engem Austausch mit allen zuständigen Behörden, um euch, den Künstlerinnen und Künstlern sowie allen Mitwirkenden ein Höchstmaß an Sicherheit zu bieten. Das Konzept sieht unter anderem auch eine neue Open-Air-Bühne für Konzerte im Freien vor. Zudem haben wir das Rahmenprogramm angepasst, da wir in diesem Jahr zum Beispiel die beliebten Partynächte aufgrund der anhaltenden Pandemie leider nicht anbieten können.

SWR3 New Pop 2021 – KÜNSTLER

Act: Tom Gregory – Hits am Fließband

Tom Gregory Ozge Cone

Home: Blackpool, England

Sound: Singer/Songwriter

Hit: Fingertips

Der 25-jährige Brite ist ein Phänomen. Er scheint seine Hits wie Run To You, Fingertips oder Never Let Me Down zusammen mit dem DJ-Projekt VIZE einfach so aus dem Ärmel zu schütteln.

Mehr zu Tom Gregory: Die Songs von Tom Gregory haben alles, was gute Pop-Musik braucht: eine Ohrwurm-Melodie, einen griffigen Refrain, eine frische Produktion und eine gute Story. Schon als Kind wusste Tom Gregory: Ich will Musiker werden, ich will auf die Bühne, um zu performen. Umso mehr freuen wir uns, dass er zum New Pop 2021 kommt und seine großartige Band mitbringt.

Act: Sigrid – alle ihre Hits entstehen am Klavier

Sigrid SWR3 New Pop 2021 Sigrid

Home: Ålesund, Norwegen

Sound: Pop

Hit: Mirror

Mit Sigrid kommt dieses Jahr eine sehr spannende Künstlerin zum SWR3 New Pop. Ihre erste Musik hat sie bereits mit 16 Jahren veröffentlicht.

Mehr zu Sigrid: Sigrid ist eine junge Sängerin aus dem kleinen Provinzstädtchen Ålesund in Norwegen. Vor wenigen Jahren sorgte Sigrid mit ihren ersten internationalen Singles Strangers, Don’t Kill My Vibe und Sucker Punch für Aufsehen und Millionen Streams. New Pop ist tatsächlich die richtige Bezeichnung für die eingängigen Lieder von Sigrid – immer mit dem Fokus auf einen Ohrwurm-Faktor. Was Sigrid auszeichnet ist, dass sie auch alle Lieder selbst schreibt. Jedes Stück entsteht für Sigrid an ihrem Klavier – so auch ihr aktueller Hit Mirror, ein Lied mit einer positiven Botschaft für mehr Selbstwertgefühl: Ich liebe was ich sehe, wenn ich mich im Spiegel betrachte. Live ist Sigrid voller positiver Energie und die bringt sie nach langer Bühnenpause mit zum New Pop!

Act: Tate McRae – sie zählt zu den 30 einflussreichsten jungen Künstlern weltweit

Tate McRae Sony Music

Home: Calgary, Kanada

Sound: Pop

Hit: You Broke Me First

Eine der ganz großen Newcomerinnen der letzten zwölf Monate war und ist ohne Zweifel die Kanadierin Tate McRae. Wir freuen uns unheimlich, dass sie dieses Jahr zum SWR3 New Pop kommt und für uns spielt. Tate McRae ist erst kürzlich 18 Jahre alt geworden. Den ganzen Rummel hat sie bisher erstaunlich entspannt und souverän bewältigt, was vielleicht auch daran liegt, dass sie schon sehr früh im Rampenlicht stand.

Mehr zu Tate McRae: Aufgewachsen ist Tate McRae im Oman und in Kanada als Tochter einer deutschen Mutter und eines kanadischen Vaters. Sie hat sehr früh Ballettunterricht bekommen und kann wirklich hervorragend tanzen. Kein Wunder, dass sie schon mit 13 in einer Talent-Show für junge Balletttänzerinnen entdeckt wurde. Nebenher lud sie selbstgesungene Cover-Versionen auf ihrem YouTube-Kanal hoch und wurde schnell von einem großen Platten-Label unter Vertrag genommen. Das Forbes-Magazin setzte sie kürzlich als jüngste Künstlerin aller Zeiten auf ihre renommierte „30 unter 30“-Liste. Mit 18 schon zu den 30 einflussreichsten Künstlern weltweit zu gehören, ist eine beeindruckende Leistung. Tate McRae hat einen Plan und weiß schon ganz genau, wo sie mit 21, also in drei Jahren sein möchte: Von daheim ausziehen, in LA leben, ein Album rausbringen und hoffentlich wieder auf der Bühne stehen und auf Tour gehen. Tate McRae hat feste Ziele! Ihr größter Hit ist bis jetzt das wunderbare You Broke Me First, mit Khalid hat sie gerade das Duett Working aufgenommen, ihr Lieblingskäse ist französischer Brie und auch wenn ihre Mutter Deutsche ist: Sollten wir Tate beim SWR3 New Pop über den Weg laufen, sprechen wir sie besser auf Englisch an, denn sie kann zu ihrem eigenen Bedauern leider kein Wort Deutsch. Auch wenn ihre Mutter es wirklich versucht hat, ihr und ihrem Bruder wenigstens ein bisschen was beizubringen, in dem sie den beiden im Auto, als sie noch ganz klein waren, immer deutsche Lieder vorgespielt hat.

Act: Giant Rooks – deutsche Band mit internationalem Erfolg

Giant Rooks Joseph Kadow

Home: Hamm, Deutschland

Sound: Englischsprachiger Indie-Pop

Hit: Wild Stare

Das ist eine deutsche Band? Dabei klingen die doch so international! Solche Nachrichten stehen in den Kommentarspalten von Musikvideos der Indie-Pop-Band Giant Rooks aus der Stadt Hamm in NRW.

Mehr zu Giant Rooks: Giant Rooks, das sind die fünf Jungs Finn, der Gitarrist, Bassist Luca, Jonathan am Piano, Schlagzeuger Finn und Frederik, der Sänger. Nach dem Abi gab es für sie nur ein Ziel: Musiker werden. Nicht nur in Deutschland, überall auf der Welt kennen Menschen schon Musik von Giant Rooks. Das zeigen Instagram-Fan-Seiten aus Mexiko, Italien oder Russland. Dafür war die Band mit ihrem bisher größten Hit Wild Stare fleißig auf Tour: über 350 Festivals und Konzerte – unter anderem zusammen mit AnnenMayKantereit. Auch in Großbritannien aufzutreten, war immer der große Traum von Giant Rooks. Für einen zwanzigminütigen Gig saßen die Jungs schon mal vierzig Stunden im Bus. Giant Rooks schreiben richtig gute Songs mit tollen Melodien – 2020 haben sie ihr Debüt-Album Rookery mit Liedern wie Watershed veröffentlicht – und spielen mitreißende, energiegeladene Konzerte. Viele sehen Giant Rooks als DIE deutsche Newcomer-Band. Zu Recht! 2019 waren Giant Rooks – mit reduziertem Set – auf der Live-Bühne beim SWR3 New Pop zu Gast. Dieses Jahr spielen sie im Kurgarten ein richtig fettes Konzert.

Act: Celeste – der Rising Star des Soul

Celeste Universal Music

Home: Brighton, England

Sound: Soul & Pop

Hit: Stop This Flame

Sie ist DIE neue Stimme aus England und gilt als der Rising Star des Soul: Celeste.

Mehr zu Celeste: Celeste ist mit ihrer Mum in der englischen Küstenstadt Brighton aufgewachsen. Sie hat schon immer Jazz und Soul gehört, Aretha Franklin zum Beispiel. Als Teenager wusste sie, dass sie selbst Sängerin werden will. Celeste hat Gedichte geschrieben und die über Musik gesungen. So entstanden ihre ersten Songs. Seit letztem Jahr ist Celeste auf dem Weg zum Popstar. Sie hat einen Nachwuchspreis bei den Brit Awards gewonnen. Dazu kommt die Auszeichnung Sound of 2020 der BBC und eine Oscar-Nominierung. Ihr Debütalbum Not Your Muse mit Songs wie Tonight Tonight, Stop This Flame oder Love Is Back, ging auf Platz 1 der britischen Charts und bekam nur beste Kritiken. Nebenbei modelt sie für große Modelabels. Ihre Art zu singen und wie cool sie auf der Bühne steht – das macht Celeste zu einer besonderen Künstlerin. Wie Adele hat sie eine einzigartige Stimme – gemischt mit Retro-Sound à la Amy Winehouse.

Act: Dotan – Multi-Instrumentalist mit israelischen Wurzeln

Dotan Josinematography

Home: Holland

Sound: Pop

Hit: Mercy

Der holländische Songwriter, Multi-Instrumentalist und Sänger mit israelischen Wurzeln ist in seiner Heimat ein Superstar. Die größten Arenen sind bei seinen Konzerten regelmäßig ausverkauft.

Mehr zu Dotan: Bis heute ist Dotans zweites Album 7 Layers das meistverkaufte holländische Album aller Zeiten. Mit seinem Nachfolgewerk Satellites und kraftvollen Pop-Hymnen wie There Will Be A Way oder Mercy und zarten Balladen wie Mexico will Dotan jetzt beim New Pop beweisen, dass er das Zeug für eine europaweite Karriere hat.

Act: Griff – aus dem Schlafzimmer zum Popstar

Griff Jordan Rossi

Home: London, England

Sound: Pop

Hit: Black Hole

Wer sind sie? Die neuen Taylor Swifts – die Popstars der nächsten Jahre? Gute Chancen hat Griff. 20 Jahre alt, Sängerin aus London.

Mehr zu Griff: Griff hat chinesische und jamaikanische Wurzeln. Als Kind hat sie in der Kirche gesungen und schon zu Schulzeiten Musik veröffentlicht. In ihrem Schlafzimmer schreibt Griff ihre Songs alleine – was im Popgeschäft heute wirklich bemerkenswert ist, hinter den meisten Hits stecken ganze Songschreiber-Teams. Für ihr gutes Songwriting wurde Griff beim Komponisten-Preis Ivor Novello Award nominiert. Ihr größter Hit bisher: Black Hole. Ein Song über die erste Trennung. Besondere Rhythmen und Melodien. Das zeichnet die Lieder von Griff vor allem aus. Sie singt über Teenager-Probleme und das Erwachsenwerden. Aber Griff kann nicht nur Musik, sie ist auch bei ihren Musikvideos selbst kreativ und designt Mode. Ihr erstes Mini-Album hat Griff diesen Sommer veröffentlicht. Es heißt One Foot In Front Of The Other, also ein Schritt nach dem anderen. Nicht nur Medien wie BBC oder The Guardian haben Griff auf der Liste. Auch andere Künstlerinnen sind Fans von ihr, Taylor Swift zum Beispiel. Taylor hat Griff Blumen geschickt. Das war bei den Brit Awards, wo Griff als Nachwuchskünstlerin mit dem Rising Star-Preis ausgezeichnet wurde. Von Musikproduzent Zedd gabs keine Blumen, dafür einen gemeinsamen Song: Inside Out. Griffs Konzert beim SWR3 New Pop 2021 wird eine ihrer allerersten Live-Shows überhaupt.

Act: Zoe Wees – deutsche Newcomerin mit Welthit

Zoe Wees Philipp Gladsome

Home: Hamburg, Deutschland

Sound: Singer/Songwriter

Hit: Control

Zoe fällt auf. Ihr Markenzeichen: lange geflochtene neonfarbende Zöpfe die bis zu Ihren Knöcheln gehen. Mal grün, mal rot mal pink - doch so extravagant die Haare auch sein mögen, nichts lenkt von Zoes Stimme ab.

Mehr zu Zoes Wees: Auf Zoe Wees Stimme trifft dieser Satz wirklich zu: Musik ist vertonte Emotion. Zoe Wees hat noch nie ein Konzert spielen können, abseits von kurzen Livestreams. Sie sehnt sich so sehr endlich vor Menschen statt vor Bildschirmen aufzutreten! Beim SWR3 New Pop 2021 wird Zoe Wees also ihr erstes richtiges Konzert mit kompletter Band und vor Publikum spielen. Zoe Wees ist erst 19 Jahre und schon so erfolgreich. Sie hatte Gastauftritte in den US-Late-Night Shows von James Corden oder Jimmy Kimmel. Für deutsche Künstler ja nicht normal – wie kommt dieser Erfolg? Zoe ist für viele Ihrer Fans, die ebenfalls meist Teenager sind, ein Vorbild und ein Sprachrohr. Sie sagt selbst 99% eines Liedes machen die Texte aus. Das war auch ein wichtiger Punkt ihres Erfolges mit Control, ein autobiografisches Lied, in dem Sie über ihre Erkrankung singt, die Epilepsie auslösen kann. Ihr zweiter Hit Girls Like Us hat die Botschaft an junge Mädchen, mit Vertrauen sorgsam umzugehen.

Act: Wrabel – vom Songwriter zur Solo-Karriere

Wrabel Yazz Alali

Home: Los Angeles, Amerika

Sound: Soul & Pop

Hit: Nothing But The Love

Bisher hat der Singer-Songwriter Wrabel aus LA eher für andere Künstlerinnen und Künstler Songs geschrieben. Jetzt startet er endlich selbst durch!

Mehr zu Wrabel: Der 32-jährige Popkünstler aus Los Angeles hat sich viele Jahre lang einen Namen in der Branche als Songwriter für andere gemacht. Zu seinen Kunden gehörten Stars wie die Backstreet Boys, Ellie Goulding, oder Adam Lambert. Mit P!nk , Kesha oder Kygo hat er schon erfolgreich kollaboriert. Irgendwann war Stephen Wrabel klar, dass die Zeit reif ist für seine Solo-Karriere. Mit Nothing But The Love ist der erste Hit schon da, im September erscheint dann pünktlich zum New Pop sein Debüt-Album These Words Are All For You.

Act: Tom Grennan – seine Stimme macht alle baff

Tom Grennan Mark Mattock

Home: Bedford, England

Sound: Soul & Rock

Hit: Little Bit Of Love

Auf dem SWR3 New Pop waren die letzten Jahrzehnte immer wieder Künstler mit besonders markanten Stimmen und oft aus Großbritannien – ob Rag’n’Bone Man oder Lewis Capaldi. Dieses Jahr wird Tom Grennan auf der Bühne stehen.

Mehr zu Tom Grennan: Tom Grennan fallen seine Locken wild in die Stirn, er trägt Vollbart, goldene dicke Ringe an den Fingern und große goldene Ringe durch die Ohren. Auf dem Kehlkopf hat er ein Fragezeichen tätowiert und hätte Tom eine Augenklappe, würde auf der Black Pearl als Pirat durchgehen. Seine Stimme klingt auch geschmiedet wie durch eine Buddel voll Rum – und so ganz falsch ist das auch nicht, denn Tom Grennan hat mehr oder weniger durch Zufall und angestachelt durch Alkohol auf einer Party zum Singen gefunden. Als er einfach laut sang waren alle baff von seiner Stimme. Tom Grennans aktuelles Album Evering Road ging in seiner Heimat England sofort auf Platz 1 der Charts. Neben starken Melodien und seiner Stimme ist es sicher die Ehrlichkeit, die seine Lieder so erfolgreich macht. Tom singt meist über das was ihm passiert ist und das spüren wohl seine Fans. Triebfeder seiner Kreativität zum neuen Album war – wie es sich für einen Künstler gehört – natürlich eine gescheiterte Liebe. Den Trennungsschmerz und die Verarbeitung von all dem Gefühlschaos hat Tom in seine emotionalen Lieder gepackt. Diese Emotionen bringt er auch bei Live-Konzerten rüber, denn Tom jammert nicht in seinen Liedern, sondern es sind packende Popsongs wie sein aktueller Hit A Little Bit Of Love.

