Beat, Bass, Brettgitarren: vier Männer, eine Bühne und ein begeistertes Publikum – die Sea Girls eröffnen das SWR3 New Pop Festival 2024. Die Indie-Rockband hat das Kurhaus in Baden-Baden richtig aufgeheizt und mit Überraschungen nicht gespart: Frontmann Henry klettert gleich zweimal bei dem Song „Midnight Butterflies“ über die Absperrung und performt ganz nah an seinen großen und kleinen Fans. Die Songs der Briten sind voller Energie und das Publikum singt mit, als wären es bereits Welthits. Die besondere Verbindung der Band zu ihren Fans ist ihnen dabei enorm wichtig. Ihre Musik ist ein Mix aus kraftvollen Rocksongs und melancholischen Untertönen. Trotzdem sprühen ihre Texte vor Lebensfreude: das Motto der Sea Girls ist klar - das Leben genießen, egal was kommt. Ob der Kater nach einer wilden Nacht oder Herzschmerz - am Ende heilt noch immer die Musik.