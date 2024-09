Bonbonroter, messerscharfer Bob, tiefroter Lippenstift, enges Dress – die Markenzeichen von Sophie Scott, die mit ihren „Riesen“, den „Giants“ auftritt – ihrer Band, die einfach größer sind, als die zierliche Sophie selbst. Heute stehen die "Giants" für ihr Publikum und für die Stärke, die dieser Name der erfolgreichen Dance-Pop-Künstlerin aus England auf der Bühne verleiht. Aber nicht nur dort: im vollbesetzten Festspielhaus in Baden-Baden verlässt sie die Stage, läuft durch die feiernde Masse, grüßt ihre Fans und wirbelt sich mit ihnen im Kreis. Die Fans tanzen zu ihrer Musik und singen lautstark mit. Mit energiegeladenen Hits wie "Hypnotized", einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Star Producer Purple Disco Machine, und ihrem Erfolgssong „Shut Up And Dance“ hat sie das SWR3 New Pop Festival begeistert.