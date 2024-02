Bei LEAs Konzerten kennen die meisten genau einen Song: Leiser. Und der ist nach und nach zu einem Hit mit Gold-Status geworden. Inzwischen gehört sie zu den meistgestreamten deutschen Künstlern und vor ihren Konzerten werden Tickets zu Schwarzmarktpreisen gehandelt!

Königin LEA – ein-Wurst-händig am Klavier

Sängerin LEA ist – auch wenn sie noch nicht so lange im Popgeschäft ist – ein Vollprofi. Deshalb ist sie total souverän. Selbst wenn Pierre M. Krause ihr bewusst Steine in den Weg legt – oder sogar Würste auf die Finger schnallt.

LEA: Mit Leiser zum Gold-Hit

ACT: Lea-Marie Becker

HOME: Kassel

SOUND: Deutsch-Pop

HIT: Leiser

Der Schwarzmarkt blüht, es werden Preise aufgerufen wie sonst nur bei Superstars. Das Freiburger Jazzhaus ist Station von LEAs Fahrtwind-Tour und schon seit Wochen ausverkauft. Die Fans fiebern ihrem Auftritt entgegen. Das Publikum steht dicht gedrängt im Gewölbekeller und ist bunt gemischt. Junge Mädchen, Teenager, Paare in den Zwanzigern – und auch einige ältere Fans.

Die meisten kennen genau einen Song von LEA: ihren Hit Leiser. „Alle meine Freunde fragen, ob ich glücklich bin, weil ich leiser bin, leiser, seit ich bei dir bin.“ Diese persönlichen Textzeilen können viele gut nachempfinden und sie blieben haften, sorgten dafür, dass der Song langsam zum Hit wurde. Inzwischen hat er Gold-Status erreicht!

So klingt LEA live

LEA macht Deutsch-Pop und integriert dabei auch Elemente aus dem Dance-Bereich. Zum Beispiel bei ihrer neuen Single Zu dir, die nach Soft-Intro mit treibendem Beat nachlegt oder dem von den Fans gefeierten Wohin willst du. Das hat sie zusammen mit dem DJ-Duo Gestört aber GeiL zum Hit gemacht.

Am wohlsten aber fühlt sich LEA bei jenen Songs, die normale Alltagsgeschichten erzählen. Wie in Leiser, wo sie über einen Ex-Freund singt. Die Textinhalte haben etwas Nahbares und Authentisches. LEA steht in der Bühnenmitte ganz unaufgeregt am Keyboard. Im akustischen Mittelteil dann alleine am E-Piano, ansonsten flankiert von Gitarrist und Schlagzeuger. Alles ist eher schlicht gehalten, aber sehr wirkungsvoll. Den Fans gefällt es! Die fangen vor der Zugabe an, noch einmal Leiser zu singen. LEA lässt sich nicht lange bitten und steigt a cappella ein.

