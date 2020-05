Die Gesundheit der New-Pop-Fans geht vor. Deshalb haben wir beschlossen, dass das SWR3 New Pop Festival in diesem Jahr leider nicht stattfinden wird. So geht es jetzt weiter.

Liebe Fans des SWR3 New Pop Festivals,

normalerweise hätten wir für euch im Juni die Infos zum nächsten SWR3 New Pop Festival: zu den Künstlern, die in diesem Jahr auftreten, zu den Aktionen, die wir in der Stadt rund ums New Pop planen, zu den Partynächten und und und – dieses Jahr ist leider alles anders.

Das Coronavirus hat die gesamte Welt in Unordnung gebracht und damit leider auch die Planungen für das SWR3 New Pop Festival 2020. Natürlich hatten wir Bands, Künstlerinnen und Künstler gebucht (die ersten Kandidaten fürs New Pop 2020 haben wir bereits im Januar 2018 gesichtet), wir hatten mit Managements gesprochen, mit Plattenfirmen, wir hatten uns unzählige Konzerte angeschaut, um die vielversprechendsten Newcomer für Euch zu finden – und jetzt stehen wir da und müssen euch leider sagen, dass das Festival in diesem Jahr nicht stattfinden wird.

Dabei galt es vieles zu bedenken:

Welche Entscheidung trifft die Politik zum Thema Großveranstaltungen?

Wollen/dürfen KünstlerInnen im September wieder normal reisen?

Was ist, wenn wir alles planen und die Produktion auf die Beine stellen und Ende August kommt eine zweite Welle und in Deutschland wird wieder alles runtergefahren?

Können wir die Verantwortung übernehmen, wenn beispielsweise ein Infizierter, der noch nicht weiß, dass er infiziert ist, aus Freiburg auf ein Konzert im Kurhaus geht und bei diesem Konzert Besucher aus Offenburg, Crailsheim, Neckarsulm, Pforzheim, Karlsruhe und Stuttgart ansteckt und sich das Virus entsprechend vom New Pop aus in ganz SWR3Land verbreitet?

Gibt es irgendeine Möglichkeit, das New Pop in einer Art „Corona-Edition“ stattfinden zu lassen?

Tausend Fragen, die uns seit Wochen täglich beschäftigt haben und letztlich konnte es auf diese Fragen, so schmerzhaft es für euch und uns ist, nur eine Antwort geben: Die Risiken sind in jedem Bereich zu groß, als dass wir sie auch nur halbwegs guten Gewissens eingehen könnten.

Klar ist: die Gesundheit der New Pop Fans, der Besucher, der Künstlerinnen und Künstler und natürlich unserer Crew steht über allem. Klar ist auch, dass das Thema virtuelle Konzerte bis September auserzählt ist. Und klar ist auch, dass wir hier kein „New Pop-le“ veranstalten wollen.

Das SWR3 New Pop Festival lebt davon, dass die ganze Stadt voller Musik und Menschen ist, dass jeder, der nicht das Glück hatte, eine Karte zu ergattern, alle Konzerte und die besondere Stimmung des New Pops in der Stadt erleben kann. Genau das unterscheidet das New Pop Festival von anderen Veranstaltungen, das kann das New Pop so gut wie kein anderes Festival und ein SWR3 New Pop Festival ohne diese Atmosphäre ist für uns nicht denkbar.

Jetzt müssen wir uns einmal schütteln, wieder aufstehen und in Richtung New Pop 2021 denken. In noch schöner und noch bunter. So ein paar Ideen für Künstlerinnen und Künstler hätten wir schon.

Und dann freuen wir uns drauf, wenn wir euch alle hier vom 16. bis 18. September 2021 im wunderschönen Baden-Baden zum tollsten Festival überhaupt begrüßen können.

Viele Grüße vom gesamten SWR3 New Pop Team!