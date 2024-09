14:10 Uhr

5 Dinge, die du noch nicht über das New Pop Festival wusstest!

Endlich! Unser Lieblingsfestival ist zurück: Das 29. New Pop Festival startet in den ersten Tag. ♥ Bevor Sea Girls, Mark Ambor und Ásdís das Kurhaus, Festspielhaus und Theater zum Leben erwecken, ist noch etwas Zeit für eine Portion New-Pop-Wissen!

Funfacts & Backstage-Storys zum SWR3 New Pop!

Viele tolle New Pop Festivals haben wir schon erlebt und dadurch fast genauso viele kuriose Geschichten! Hier sind einige davon – und ob im Büro, beim Abendessen mit der Familie oder beim Small Talk mit den anderen Fans auf dem New-Pop-Festival-Gelände: Diese Geschichten sind es wert, sie weiterzuerzählen!

SWR3 New Pop 2010, zwei Stunden vor Auftritt. Bei der Generalprobe von Hurts riss sich der Drummer die Daumensehne. Er hatte extreme Schmerzen, der Bandcontact brachte ihn in die Notaufnahme. Die beiden Optionen, die der Arzt nannte: „Entweder ich operiere gleich, dann fasst er aber drei Wochen keinen Drumstick mehr an.“ Oder: „Ich gebe ihm alles, was gut und teuer ist.“ Es wurde Option zwei – das Konzert ausfallen zu lassen, stand für den Drummer nie zur Debatte.

Dank der Schmerzmittel kam der Drummer sehr entspannt aus der Behandlung zurück, der Drumstick wurde quasi in der Hand eingegipst. Das Konzert fand statt, musste nach 45 Minuten aber enden. Die Schmerzmittel wirkten schon eine Weile nicht mehr und der Drummer ging mit Schmerzenstränen von der Bühne.

Der Daumen an der linken Hand musste bei diesem Konzert ziemlich leiden. SWR3

2009 wurden A-ha mit dem SWR3 Award „Pioneer of Pop“ ausgezeichnet. Die drei Bandmitglieder Morten Harket, Magne Furuholmen und Paul Waaktaar-Savoy waren zu dem Zeitpunkt aber ziemlich zerstritten. So sehr, dass sie nicht mal auf derselben Hoteletage wohnen wollten. Wenn einer einen Witz machte, konnten die anderen nicht mal müde lächeln und rollten mit den Augen. Kurz danach gaben sie die Trennung der Band bekannt – am 15. Oktober 2009.

Gute Miene zu bösem Blut: Die Mitglieder der Band A-ha waren nicht gut aufeinander zu sprechen. SWR3

Die Aufzeichnung der Sendung „SWR3 New Pop – Das Special“ führte fast dazu, dass Star-DJ David Guetta länger als geplant in Baden-Baden hätte bleiben müssen. 2009 war David Guetta Gast bei der Show – und wie es so ist, geraten Zeitpläne bei Aufzeichnungen gerne in Verzug. Der geplante Auftritt von David Guetta ist so immer weiter nach hinten gerutscht.

Am selben Abend wollte David Guetta noch mit seinem Privatjet weiterfliegen, doch ein Start während des Nachtflugverbots in Deutschland ist eigentlich nicht möglich. Die Produktionsleiterin des SWR3 New Pop Festivals war schon dabei, sich um eine Ausnahmegenehmigung beim Regierungspräsidium zu kümmern, das war dann aber nicht nötig: David Guetta konnte kurz vor knapp losfliegen.

Hätte das Regierungspräsidium eine Ausnahme für den Start von David Guettas Privatjet erteilt? 🤔 SWR3

Amy Winehouse ist 2004 im Theater in Baden-Baden aufgetreten. Ihr Konzert blieb nicht nur vielen von uns in Erinnerung, sondern wohl auch ihr selbst: Sie hatte ihren Backstage-Pass aus dem Theater beim New Pop Festival offenbar aufgehoben. Er wurde nach ihrem Tod mit einigen ihrer persönlichen Gegenstände im Jüdischen Museum in London ausgestellt.

Seit der Erstausgabe 1994 sind mehr als 380 Künstler nach Baden-Baden zum New Pop Festival gekommen. In den drei Konzertlocations haben Newcomer gezeigt, was sie draufhaben und wurden teilweise zu Weltstars.

Im Theater gab es bis 2023 schon 88 Konzerte – darunter auch von Amy Winehouse, Ellie Goulding, The Fray, Mark Forster und Tom Odell.

76 Konzerte fanden im Kurhaus statt. Ed Sheeran, Amy Macdonald und Biffy Clyro haben hier die ersten Fußstapfen ihrer heutigen Weltkarrieren hingelegt.

Und auch im Festspielhaus war schon einiges los: Bruno Mars, Imagine Dragons und Birdy waren drei von 39 Konzerten.

SWR3 New Pop 2024 erleben!

2024 wächst die New-Pop-Family um zehn weitere spannende Acts. Seid dabei und seht die Weltstars von Morgen live! Du hast leider keine Zeit, beim New Pop Festival in Baden-Baden zu sein? Kein Problem: Hier erfährst du, wie du ganz gemütlich von zu Hause Festivalluft schnuppern kannst und die Konzerte erleben kannst.