Was für ein Finale! Mit Lightshow, Glitzerkonfetti und einer tanzenden Menge bringt Starproduzent und DJ Alle Farben das Kurhaus in Baden-Baden nochmal richtig zum Beben! Mit seinem breiten Grinsen und zahlreichen Hits begeistert Alle Farben, der in Berlin Kreuzberg als Frans Zimmer auf die Welt kam, seit über einem Jahrzehnt sein Publikum. Über zwei Milliarden Streams und Auftritte bei großen Festivals hat er vorzuweisen. Bei seinen Live-Shows bringt er nicht nur seine größten Hits auf die Bühne, sondern auch Remixe und musikalische Gäste, die seine Auftritte einzigartig machen. Beim SWR3 New Pop Festival 2024 präsentiert er Graham Candy, Singer-Songwriter und Schauspieler aus Neuseeland.