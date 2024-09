Ásdís, deren Name übersetzt "Fee der Götter" bedeutet, ist aus Island nach Deutschland gezogen und erobert mit ihrer Dance-Pop-Musik gerade die Charts. Beim SWR3 New Pop Festival präsentiert sie sich in knallpinkem Kleid, mit knallpinker Korsage und in knallpinken Stiefeln ihrem hingerissenen Publikum. Nicht nur auf der Bühne begeistert sie mit Energie und Charme – sie tanzt und singt im historischen Stadttheater in Baden-Baden zwischen ihren Fans und die Menge geht richtig ab. Ihr Weg führte sie für ein Gesangsstudium nach Berlin, wo sie heute lebt und von wo aus sie mit Größen wie Glockenbach, Purple Disco Machine, Twocolors und Rita Ora zusammenarbeitet. Mit ihrer markanten, soulig-kraftvollen Stimme hat Ásdís sich in der internationalen Musikszene eine eigene Nische geschaffen und gewinnt stetig Fans weltweit.