Mit ihrem theatralischen Stil und ihrer einzigartigen Musik gilt The Last Dinner Party als eine der spannendsten neuen Bands in der britischen Indie-Szene. Die fünf Musikerinnen aus London haben sich während ihres Studiums zusammengefunden. Noch bevor sie ihren ersten Song veröffentlichten, standen sie bereits als Vorband der Rolling Stones auf der Bühne. Ihr Debütalbum katapultierte sie direkt auf Platz 1 der britischen Charts. Konzept der Art-Rock-Band ist, Musik ohne kreative Grenzen zu machen - Musik, die sie selbst gerne hören würden. Sie nehmen sich die künstlerische Freiheit zu einem Stilmix, der ihre Experimentierfreude und Vielfalt unterstreicht. Die Liveshows von The Last Dinner Party sind bekannt für dramatische, energiegeladene Auftritte in barocken Ballkleidern und punkigen Outfits – ein Riesenspaß auf dem SWR3 New Pop Festival für die Fans im genauso barocken Theater.