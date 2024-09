Tom Walker – seine einzigartig markante Stimme war wieder beim SWR3 New Pop Festival zu hören, sechs Jahre seit der heutige Megastar damals als Newcomer zum ersten Mal in Baden-Baden aufgetreten ist. Mit seinem großen Hit "Leave A Light On" gelang ihm der internationale Durchbruch, und er ist heute einer der erfolgreichsten britischen Künstler. Der Mann mit dem roten Bart und den bunten Mützen bleibt jedoch bodenständig, charmant und nahbar. Tom Walker, gebürtiger Schotte, betont immer wieder, wie besonders es für ihn ist, das erreicht zu haben, was er sich nie erträumt hätte. Musikalisch bewegt sich Walker zwischen Pop, Soul und Folk, wobei seine emotionale Stimme und seine tiefgründigen Texte besonders herausstechen. Neben seinen gefühlvollen Liebesliedern behandelt er auch sensible Themen und erzählt Geschichten, die wirklich berühren.