Wir kriegen einfach nicht genug vom New Pop Festival 2023. Ihr auch nicht? Dann scrollt euch hier durch die Best-ofs der Konzerte.

New-Pop-Feeling für alle!

Egal ob ihr live dabei wart oder erst jetzt reinschauen wollt, was beim New Pop Festival so los ist: Diese Best-of-Videos bringen die unvergleichliche Festival-Stimmung zu euch nach Hause. Schaut in euer Lieblingskonzert rein und atmet das volle New-Pop-Feeling von zu Hause aus!

Am Abend versüßt Loi mit ihrem Auftritt die New-Pop-Crowd:

Raye leitet den Song Ice Cream Man beim New Pop emotional ein, indem sie auf ihre Erfahrungen mit sexueller Gewalt verweist. Das sei nicht bequem, aber Musik sei für sie Medizin und helfe, damit umzugehen. Die schönsten Momente von ihrem Auftritt gibt es hier zu sehen:

Tim Kamrad eröffnet das 28. New Pop Festival in Baden-Baden:

In der ARD Audiothek gibt es Highlights und noch mehr Hintergrundinformationen zum Mit- und Anhören!

Das New Pop Festival geht weiter

Nach dem ersten Tag geht das New Pop Festival am Freitag weiter mit folgenden Acts:



Cian Ducrot

Mimi Webb

Olivia Dean

James Arthur

Mehr zu den Acts beim New Pop hier: