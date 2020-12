Langsam aber sicher kehrt in den USA wieder Normalität ein. Zwar wirft der amtierende Präsident Donald Trump den Demokraten immer noch Betrug vor. Der künftige Präsident lässt sich davon aber nicht beirren und bereitet die Amtsübernahme vor. In unserem Live-Ticker findet ihr alle News zur Präsidentschaftswahl in den USA. mehr...