Psychotherapeutin und Best-Seller-Autorin Stefanie Stahl erinnert sich noch sehr gut an ihre Schulzeit. Am einprägsamsten war der Moment, als sie in der achten Klasse sitzen blieb.

Im Gespräch mit Bob Blume geht es darum, wie Glaubenssätze wie ‚ich bin schlecht in Mathe" die Schulleistung beeinflussen, wie Psychotherapie heute weniger stigmatisiert ist und wie Lernen und Schule aus psychologischer Sicht aussehen müsste.

Auch in der Schule und beim Lernen können die Grundbedürfnisse der Schüler erfüllt werden und dazu gehören Bindung, Kontrolle, Lustbefriedigung und Anerkennung. Am Ende braucht man immer möglichst individuelle Lösungen - und dafür natürlich erstmal Zeit und personelle Kapazitäten.