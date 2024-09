Adnan Maral kennt man vor allem als Metin Öztürk in "Türkisch für Anfänger", aber auch aus vielen anderen Kino- und Fernsehfilmen:

"Die Wilden Kerle" (da spielte er in drei von fünf Teilen jeweils drei verschiedene Rollen) oder auch "Hans mit scharfer Soße"

Sein Roman SÜPEROPA wird demnächst auch verfilmt.

Zweimal begleitete er Frank-Walter Steinmeier in die Türkei. Beim ersten Mal sehen sich die beiden im Bundeswehr-Flugzeug "Türkisch fürAnfänger" auf VHS an.