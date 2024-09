Daniel Zickler ist Intensivmediziner an der Charité in Berlin

Er ist einer der Ärzte, die begleitet wurden in einer beeindruckenden Dokumentation vom RBB : Charité intensiv - Station 43

Seit über 1 Jahr ringen Mediziner wie Daniel Zickler- wie überall auf den Intensivstationen - um das Leben von Covid-Patienten - bis zur Erschöpfung.