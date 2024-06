"Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste" kommt zurück. Mitte September 2024 beginnt die dritte Staffel mit neuen Fällen und Einblicken in die dunkle Welt der Spione. Wer nicht so lange warten möchte, kann Moderatiorin Eva-Maria Lemke und die Geheimdienst-Experten der ARD vorher und in echt erleben: Beim "House of Podcast"-Festival des rbb bringt das Team am Samstag, 31.08.2024, ab 21 Uhr einen Fall auf die Bühne. Es gibt nur wenige Plätze, schnell sein lohnt sich also. Tickets für "Dark Matters" live gibt es hier: https://www.rbb-online-shop.de/rbb-ticketshop Der Erfolgs-Podcast "Dark Matters" bringt Licht in eine Welt, die eigentlich im Dunkeln bleiben soll. In jeder Folge geht es um einen wahren Fall, der die Tür zu einem Geheimdienst ein Stück weit öffnet. In Staffel 1 waren es die deutschen Geheimdienste, Staffel 2 blickt raus in die Welt. "Dark Matters - Geheimnisse der Geheimdienste" ist ein Podcast von SWR3 und rbb24 Inforadio, produziert von BosePark Productions. Erzählt gern anderen von diesem Podcast, gebt uns Bewertungen und abonniert den Kanal – so seid ihr gleich dabei, wenn es weitergeht.

"Dark Matters" live in Berlin am 31.8. – jetzt Tickets bestellen

"Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste" kommt zurück. Mitte September 2024 beginnt die dritte Staffel mit neuen Fällen und Einblicken in die dunkle Welt der Spione. Wer nicht so lange warten möchte, kann Moderatiorin Eva-Maria Lemke und die Geheimdienst-Experten der ARD vorher und in echt erleben: Beim "House of Podcast"-Festival des rbb bringt das Team am Samstag, 31.08.2024, ab 21 Uhr einen Fall auf die Bühne. Es gibt nur wenige Plätze, schnell sein lohnt sich also. Tickets für "Dark Matters" live gibt es hier: https://www.rbb-online-shop.de/rbb-ticketshop

Der Erfolgs-Podcast "Dark Matters" bringt Licht in eine Welt, die eigentlich im Dunkeln bleiben soll. In jeder Folge geht es um einen wahren Fall, der die Tür zu einem Geheimdienst ein Stück weit öffnet. In Staffel 1 waren es die deutschen Geheimdienste, Staffel 2 blickt raus in die Welt. "Dark Matters - Geheimnisse der Geheimdienste" ist ein Podcast von SWR3 und rbb24 Inforadio, produziert von BosePark Productions.

Erzählt gern anderen von diesem Podcast, gebt uns Bewertungen und abonniert den Kanal – so seid ihr gleich dabei, wenn es weitergeht.