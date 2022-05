Eigentlich ein besonderes Jahr für die Kindergartenkinder – denn sie werden vorbereitet auf die Schule. In der Pandemie war vieles nicht möglich. Nicht so bei Monja. Ganz begeistert erzählt sie, was bei ihnen im Kindergarten alles geboten ist für die Vorschulkinder. Von Verkehrserziehung über den Leseausweis in der Bücherei und Handeln bei Notfällen ist alles dabei. Was im Moment bei den Mamas auch für Diskussionen sorgt: Kindergartenessen, bei einigen wurden da die Preise erhöht.

Und: Krawall an der Kasse. Monja und Anneta dachten, sie hätten das Schlimmste durch mit den Kids und es würde funktionieren in diesem Bereich. Nein – warum es noch schlimmer wird, erfahrt ihr in dieser Folge.