Geburtstag in der Sparversion - ein Zustand an den wir uns nach über einem Jahr Pandemie so langsam gewöhnt haben. Aber eine bestellte Torte, die kurz vorher gecancelt wird... zu viel für das Nervenkostüm einer Mutter. Wie diese Geschichte ausging und neues aus der Rubrik "Mamas helfen Mamas" hört ihr in dieser Folge.