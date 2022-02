Fast "abgenippelt". Kinder müssen an die Luft und an der Luft kreucht und fleucht so manches Getier. Aktuell in Deutschland leider auch die ein oder andere Zecke. Wie man als Zecke an eine Brustwarze kommt, könnt ihr in dieser Folge erfahren. Außerdem geht es um die Problematik zwischen Mietwohnungen und Kindern.