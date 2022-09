Vom Sommer direkt in den Herbst. Was ist los mit unseren Kindern, dass sie ihre Sommerklamotten soooo schwer loslassen können? Ein Stück weit können Monja und Anneta es ja verstehen, aber wirklich frierend zur Schule laufen? Und: Einschulung jetzt auch bei Annetas Großem. Wie es geklappt hat, warum es etwas Trouble gab beim berühmten Schultütenbild – das alles in dieser Folge.