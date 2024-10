Richard Cwiertnia ist mit über 400.000 Followern bei Instagram einer der erfolgreichsten Content Creatoren in Deutschland. Mit viel Witz produziert er Videos zu seiner osteuropäischen Herkunft. So kocht er mit seiner Oma Gerichte der osteuropäischen Küche. Warum auch ein bisschen Zufall bei seiner Karriere mitspielte, hört ihr hier. Erstaunlich auch, welche Jobs er in seinem Leben schon vorher gemacht hatte. Zuletzt arbeitete er auf dem Bau. Ein humorvolles Gespräch über eine besondere Oma, „Ostblockfressen“ und „Russenhocken“.