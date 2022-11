Kinder und Tiere: Monja macht sich Gedanken, wie sie das neue Familienmitglied so langsam mit den Kindern zusammen bringt. Was wird das Pferd denken, wenn die 2 Kids sich auf einmal wieder in den Haaren liegen? Wie macht man den Kids klar: Achtung, im Stall gibt es Regeln! An die müsst ihr euch halten! Oder was passiert, wenn Kinder eine Katze streicheln, die nicht gestreichelt werden will...

Und: Monja und Anneta diskutieren über Monstertruck-Shows! Im Moment wieder in einigen Städten und Dörfern unterwegs. Und auch ziemlich teuer! Warum nicht alle von Annetas Familie in der Show waren und ob es sich gelohnt hat, hört ihr alles in der neuen Folge Lebenslänglich. mehr...