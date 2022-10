Herbst, heißt für unsere Mamas: Da ist einiges los! Im Kindergarten wieder alles mögliche an Krankheiten und in der Schule: Die ersten Ferien als Schulkind stehen an und das erste Elterngespräch. Was Monja und Anneta auch nicht los lässt: Das Thema Übernachtungen bei anderen. Eine Erfahrung, die nicht so perfekt war, hatte Monja schon. Jetzt hat Anneta zum ersten mal den Wunsch gehört: Hey ich will auch mal bei meinem Kumpel übernachten. Was machen, wenn das Kind schon soweit ist, aber man selbst als Elternteil noch nicht los lassen kann?

Und: Wie schafft ihr es, euren ausgehöhlten Halloweenkürbis Schimmel- und Fliegenfrei zu halten?