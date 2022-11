Ab wann ist es eigentlich o.k., die Kids mal alleine zu Hause zu lassen? Monja und Anneta diskutieren da ziemlich lange in dieser Folge – denn bei Monja hat das diesmal nicht ganz so geklappt wie davor. Warum viele Tränen geflossen sind – was schief gelaufen ist – wie lange das Ganze war und was überhaupt passiert ist. Das alles in dieser Folge. mehr...