Der Nikolaus war da. Und während Anneta und Monja davon erzählen, was er ihren Kindern gebracht hat und wen sie als Stunt-Nikolaus engagiert haben, gibt es Eltern, die kein Geld für Schokolade übrig haben. Wie kann man helfen und die Frage des Tages: Darf's auch was gebrauchtes als Geschenk sein, oder ist neu kaufen ein Muss?

Erzählt uns gerne, welche Meinung ihr zu diesem Thema habt und schickt uns eine Sprachnachricht an: 072212011. Vielleicht seid ihr dann in unserer nächsten Folge mit dabei.