Neues Jahr neues Glück. Monja probiert es mit neuen und konsequenten Strukturen im Alltag aus. Morgens und Abends. Was funktioniert, wo hakt es manchmal? Kleine Kniffs, die Eltern und Kindern helfen, besser in den Tag zu starten und ich auch zu beenden. Dazu Neues von der Pferdesuche, unsere Leben zwischen den Teststationen mit den Kindern, und: WER besorgt WAS? Jeder kennt das, wenn Eltern sich in der Whats-App-Gruppe zusammen tun, um etwas für ’ne Feier oder einen Ausflug mit den Kids zu organsieren. Ein kleiner „Fail“ in so ’ner Gruppe hat bei Anneta dafür gesorgt, dass die Küche jetzt voller Kinderlieblingsobst und Wienerle ist... mehr...