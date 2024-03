Was ist im Auge unserer Kinder „schön“? Wie entstehen Schönheitsideale? Monja und Anneta suchen nach Erklärungen in dieser Folge. Wieviel Einfluss hat die im Moment die Filmindustrie noch darauf? Monja und Anneta sind ehrlich und erzählen auch über die eigenen Komplexe und wie die entstanden sind durch „Schönheitsideale“ aus ihrer Jugend. Außerdem: Jungs mit rosa lackierten Fingernägeln, Mädchen die Spaß am Verkleiden haben und: Wie bringt man einen 6-jährigen zum ausflippen? Bei Anneta ging’s mit der Kindersmartwatch...