Der Wurm ist drin! Der Madenwurm. Im Kind. Monja eigentlich im Vollstress mit der Einschulung, hat jetzt auch noch mit den neuen „Bewohnern“ zu kämpfen. Anneta war bisher im Tal der Ahnungslosen unterwegs, was Madenwürmer bei Kindern anbelangt – und dementsprechend hat sie x Fragen. Wie hat Monja es gemerkt? Was gibt’s als Kur? Wo kommen die Dinger her? Wie läuft das ab? Achtung – das kann für den ein oder anderen eine eklige Folge werden. Aber: Sie ist wichtig. Für Eltern, die den Wurm bisher überall vermutet haben, nur nicht in ihren Kindern.