Mama, ich will einen Hund

In dieser Folge geht es um Wünsche, die viele Eltern ihren Kindern irgendwann ausschlagen müssen, allen voran der Wunsch nach einem Haustier. Wann kann ein Kind die Verantwortung für ein anderes Lebewesen tragen und was für Optionen gibt es neben dem Kauf eines eigenen Tieres? Anneta und Monja sprechen darüber in dieser Folge.