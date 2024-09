Einer der erfolgreichsten Singer-Songwriter/Liedermacher in Deutschland. Er sagt, was gesagt werden muss. Und das möglichst in Worten, die vorher so noch keiner gefunden hat. Sowohl in Songs als auch in Gedichten. Warum er trotzdem erst mal Physik studiert hat, erzählt er hier. Und es gab sogar mal eine Zeit, in der er dafür bekannt war, der zu sein, der nicht singen kann.