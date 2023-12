Wie feiert man stressfrei mit Kleinkindern und Babys? Geht das überhaupt? Im Moment flattern ja von überall die Einladungen rein: Geburtstage, Hochzeiten usw. Anneta und Monja teilen ihre schönsten Geschichten. Was würden sie anders machen, wo sie so richtig ins Schwitzen gekommen sind? Und: Pokémon hat für Tränen gesorgt! „Nein! Nicht!“ Jeder von uns kennt es: Da hast du dem Kind geholfen, den Turm aufzubauen, ein schickes Bild zu malen und dann: Zack, eine falsche Bewegung und kaputt ist das Kunstwerk. Monja hat jetzt ihre erste Erfahrungen an der Spielekonsole gemacht. Was funktioniert hat und wo es fette Tränen gab, hört ihr in dieser Folge :)