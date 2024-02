Ünsal Arik ist professioneller Boxer, Autor und Aktivist. Er wuchs als Kind türkischer Gastarbeiter in Bayern auf und musste bereits im Kindergarten Erfahrungen mit Rassismus und allgemeinem Unverständnis machen. Diese negativen Erfahrungen ziehen sich durch seine gesamte Schulzeit, bis man ihm am Ende seine Noten hochkorrigiert, damit er den Abschluss besteht und er aus der Schule raus ist.

Im Gespräch mit Bob Blume geht es um den Umgang mit Kindern mit Migrationshintergrund in Schulen, den Sinn oder Unsinn von Abschlüssen und das Verhältnis von Türken in Deutschland und Türken in der Türkei. Die Forderung: Mehr Verständnis für die verschiedenen Lebensrealitäten und Integrationsbeauftrage auch an Schulen.