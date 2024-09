Ronny Kokert ist Kampfsport-Weltmeister, Shinergy-Begründer, Buchautor und Lehrer an der Sportuniversität Wien.

Er unterrichtet Kampfkunst für junge Geflüchtete, die in ständiger Angst und Unsicherheit leben und hilft freiwillig auf der griechischen Insel Lesbos

Über all das schreibt er in dem Buch WEG DER FREIHEIT