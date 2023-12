Von 1. bis 4. Februar findet in Mannheim das SWR Podcastfestival statt. Wir sind mit drei Podcasts am Start – hier gibt’s alle Infos!

SWR Podcastfestival 2024: Tickets gibt es hier

Hallo Monnem! 👋 Von 1. bis 4. Februar wird Mannheim zur Podcast-Hauptstadt des Südwestens. Der Grund: Das SWR Podcastfestival schlägt bereits zum zweiten Mal seine Zelte auf und feiert vier Tage lang das Medium Podcast.

Auch SWR3 ist gleich mit drei Podcasts am Start und wir finden: Diese ganz besonderen Live-Shows solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen!

Laura Larsson & Pierre M. Krause freuen sich auf ihren Live-Auftritt beim SWR Podcastfestival SWR

„1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit” auf Tik Tok abonnieren!

Es ist für uns das schönste Comeback des Jahres! Im Sommer 2023 lernten sich die Moderatorin und Podcasterin Laura Larsson und Moderator und Humorist Pierre M. Krause im SWR3-Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit” kennen. Vier Wochen lang tauschten sie sich über ihre Anfänge beim Radio aus, sprachen über ihre kleinen und großen Sünden und die einen oder anderen „Guilty Pleasures” .

„1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit” mit Laura Larsson & Pierre M. Krause: hier hören!

Im Rahmen des SWR Podcastfestivals kommen die beiden nun erneut zusammen. Wie hat sich ihre Freundschaft in der Zwischenzeit entwickelt? Sind die beiden überhaupt noch befreundet? Das erfahren wir am Freitag, den 2. Februar um 20:00 Uhr beim SWR Podcastfestival.

Popmusik im Doppelpack beim SWR Podcastfestival

Gute Nachrichten für alle Popmusik-Fans: Am Freitag, den 2. Februar, kommt es im Rahmen des SWR Podcastfestivals zu einem ganz besonderen Aufeinandertreffen: Die beiden Popmusik-Podcasts „Die größten Hits und ihre Geschichte” (SWR3) und „Erklär mir Pop” (SWR2) gestalten einen gemeinsamen Abend in der Mannheimer Popakademie.

SWR3-Musikjournalist Matthias Kugler spricht mit SWR Kultur-Redakteurin Marie-Christine Werner und dem ehemaligen künstlerischen Leiter der Popakademie Udo Dahmen über – na klar! – Popmusik.

Und sie haben einen ganz besonderen Gast: Musiker Joris („Herz über Kopf”) erklärt ihnen und dem Publikum live am Klavier, wie er seine Songs schreibt. Zu erleben am Freitag, den 2. Februar, um 20:00 Uhr in der Popakademie.

Singer-Songwriter Joris ist zu Gast beim SWR Podcastfestival Klaus Sahm

„Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste”

Unser Geheimdienst-Podcast „Dark Matters“ bringt Licht in eine Welt, die eigentlich im Dunkeln bleiben soll. In jeder Folge geht es um einen wahren Fall, der die Tür zu einem Geheimdienst ein Stück weit öffnet.

In der aktuellen zweiten Staffel blickt „Dark Matters“ raus in die Welt: Es geht um die Geheimdienste anderer Länder – die manchmal noch mysteriöser wirken als die deutschen. Die ARD-Geheimdienstexperten liefern in den Hintergrund-Folgen alles, was man dazu wissen muss.

ARD-Geheimdienstexperten Holger Schmidt und Michael Götschenberg Christian Koch, Jens Müller

Wenn du fasziniert von der Welt der Geheimdienste bist, darfst du den Live-Auftritt von „Dark Matters“ auf keinen Fall verpassen. Auf der Bühne sind die Journalistin und Moderatorin Eva-Maria Lemke, die als Host durch das Format führt, unsere ARD-Geheimdienstexperten Holger Schmidt und Michael Götschenberg – und ein Überraschungsgast ist auch am Start. Sichert euch jetzt euer Ticket für die Live-Show am Sonntag, den 4. Februar um 20:00 Uhr.

Das komplette Line-Up mit allen Live-Show findest du hier ⤵