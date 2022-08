Bei Monja sind es nur noch wenige Tage bis zur Einschulung, bei Anneta nur noch zwei Wochen. Die Vorbereitungen laufen. Im Kopf haben sich das unsere Mamas perfekt ausgemalt, doch nun hat sie die Realität eingeholt. Warum hat es nicht geklappt mit der schon bezahlten Schultüte bei Monja und wo hat die gebastelte Schultüte von Anneta jetzt schon Ermüdungserscheinungen? Und was soll da überhaupt rein? Darum geht es in dieser Folge. Außerdem: Einschulungsfeier - Ja? Nein? Muss das sein? Berechtigte Frage in Zeiten in denen alles teurer wird. Wie seht ihr das? Wie war das bei euch? Maitl an Mamas@swr3.de oder schickt uns 'ne Sprachi an 07221/ 2011