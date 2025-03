Wie bekomme ich meinen Sexualpartner nach einem One-Night-Stand höflich wieder aus meiner Wohnung bugsiert? Warum brät man Zucchini wohl an, aber Gurken in der Regel nicht? Und ist die Wahrscheinlichkeit erhöht vom Blitz getroffen zu werden, wenn ich bei Gewitter unter einer Stromleitung gehe?

Diesen Dienstag widmet sich Constantin Zöller in "Consi Calling" wieder den Dusch-Gedanken seiner Community um uns Antworten auf die Fragen zu liefern, ohne die Brockhaus Enzyklopädie nochmal aus dem Keller zu hiefen. Dazu spricht er mit Emanuel Albert, dem Date-Doktor, Sternekoch Jan Hoffmann und Prof. Dr. Stefan Tenbohlen, einem Wissenschaftler für Energieübertragung und Hochspannungstechnik.

Wie man seinen Sexualpartner am Tag danach ganz höflich wieder los wird und wo wir bei einem Gewitter vor Blitzen am besten geschützt sind, das hört ihr in dieser Episode "Consi Calling"!

„Consi Calling" jeden Dienstag auf SWR3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt!

