Gibt es wirklich „Vorzeigetrennungen“? Anneta und Monja diskutieren über diese Art von Trennungen, die uns in letzter Zeit immer öfter begegnen; „Wir sind getrennt- aber kriegen das alles supergut hin“ #freundebleiben #together usw. – Echt jetzt? Muss eine Trennung heutzutage so ablaufen? Oder ist das wieder nur die Scheinwelt von Insta und Co, die uns da präsentiert wird. Schwierig vor allem für Leute, bei denen die Trennung eben NICHT so friedlich und „heile Welt“ abgelaufen ist. Außerdem: Was, wenn die „befreundete nette Familie“ in Wahrheit Gift für die eigene Familie ist – weil auf einmal die Mama den anderen Papa gut findet und umgekehrt? Gibt’s alles 😊. Und: Alleinerziehend in den Urlaub. Monja traut sich da noch nicht so richtig ran und schiebt das noch erfolgreich vor sich her. Was spricht dafür, was dagegen? Und wir sind wie immer gespannt auf eure Geschichten! Was euch bewegt – über was sollen wir mal sprechen? Erzählt es uns! Lasst uns darüber quatschen! Kurze Sprachi an die 07221/ 2011 oder schreibt uns ne Mail an Mamas@swr3.de.

