Woran liegt es, dass Weihnachten gerade viele Eltern so in Stress versetzt? Monja und Anneta verstehen nicht was da schief läuft. Eigentlich kriegen Eltern das ja immer alles hin, weil sie Superhelden ohne Cape sind, wie wir alle wissen. Nur Weihnachten scheint der Endgegner für einige Eltern zu sein. Und: Was ist los bei den jüngeren Geschwistern? Was ist das für eine „Phase? Monja und Anneta haben das Gefühl, dass „die Kleinen“ eine extrem „kleine“ Zündschnur haben. Außerdem: Wie Mann oder Frau es schafft, dass der Paketbote wirklich zwei mal klingelt...