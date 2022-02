Kinder lieben Weihnachten und alles was dazu gehört, vor allem Schmücken und Dekorieren in der Vorweihnachtszeit, zumindest die Kinder von Monja und Anneta. Über Glaskugeln, die zu Bruch gehen und halb geschmückte Weihnachtsbäume geht’s in dieser Folge, auch über Lebkuchenhäuser, die leider nur noch drei Hausseiten besitzen. Wie es sich anfühlt, wenn andere Eltern es hinbekommen und einem selbstgebackene Plätzchen schenken. Und: Gibt es echt einen Punkt, an dem Spielzeug nicht mehr so interessant ist unterm Weihnachtsbaum?