Kann man sich Hummeln so erziehen, dass man sie als Haustiere halten könnte? Wann ist man eigentlich aus dem Gröbsten raus? Und woher kommen wohl die Kometen, die uns das Wasser auf die Erde gebracht haben? In der dritten Folge von „Consi Calling” widmet sich Constantin Zöller genau diesen Fragen und führt dabei Gespräche mit einem Biologen, der Pflegekraft eines Seniorenheims und einer angehenden Astronautin! Was es mit versklavenden Hummelvölkern auf sich hat und wer einer kurzen Unterrichtsstunde mit einer waschechten Astrophysikerin lauschen will, der sollte nicht lang fackeln und jetzt reinhören in diese Episode von „Consi Calling”! Consi soll auch deine Frage beantworten? Dann schick ihm eine Sprachnachricht über https://instagram.com/consi_quent „Consi Calling” jeden Dienstag auf SWR3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt!