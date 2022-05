Ein neuer Alltagsablauf steht bei Monja an. Denn das Pferd ist jetzt im Stall. Die Familie also um ein Mitglied größer. Das dauert noch etwas, bis die Kids auch damit klarkommen. Neues vom Kindergarten: Die ersten Skizzen und Farbkarten sind an den Wänden – und Monja ist einfach schwer begeistert.

Anneta dagegen freut sich über die Freibadsaison und hasst die Zeckensaison. Braucht wirklich keiner die Viecher – vor allem nicht an den Kindern. Deswegen traut sich Anneta noch nicht so richtig, den Kids die ganz kurzen Hosen auch im Kindergarten anzuziehen. Das schönste Kopfkino hat in dieser Folge was mit Blutegeln und dem Ekel zu tun. Seid ihr stark genug? Dann hört rein.