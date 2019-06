Vom 31. Mai bis 6. Juni konntest du bei SWR3 jeden Tag über mehrere Stunden je zwei Tickets für hochkarätige Sommer-Musik-Events gewinnen: Open Airs mit P!NK in Stuttgart, Ed Sheeran am Hockenheimring, Die Fantastischen Vier auf der Loreley, ein Konzert mit Udo Lindenberg in Mannheim oder Festivals wie das Southside und das Sea You Festival am Tunisee bei Freiburg.