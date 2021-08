auf Facebook teilen

Nach der Terrorwarnung sagte Campino am Samstag im SWR3 Interview: „Wenn wir Volksfeste unterlassen, dann wird der Terror dadurch nicht aufhören. Dann werden sich andere Ziele gesucht und es wird weiter wehtun. Wir führen unser Leben so weiter, wie wir es gewohnt sind. Erschrecken lassen wir uns nicht.“ Und im alten Stile rockten die Headliner dann am Samstagabend die Volcano Stage.