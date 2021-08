Das Gewächshaus für Sukkulenten ist erst seit Mitte der 1990er Jahre für Besucher zugänglich. Sukkulenten stammen ursprünglich aus Steppen und Wüsten. Sie sind in der Lage, Wasser über sehr lange Zeit in ihrem Gewebe zu speichern und sehen daher oft dicker und wulstiger aus als andere Pflanzen. Ihr Name stammt von lateinisch "succus", also "Saft".