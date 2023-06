Es gibt jedes Jahr einen Song, der auf allen Campingplätzen rauf und runter läuft und ständig in der Menschenmenge angestimmt wird – 2022 war das ein Song, den man eher aus Omas Küche kennt: „Wir sagen Dankeschön (40 Jahre die Flippers)“ wurde zum Festivalhit. Letztes Jahr lief der Song von Olaf, der Flipper, auf allen Festivals und es gab im Juni 2022 sogar eine Petition: Olaf, der Flipper, soll zu Rock am Ring kommen. Was sollen wir sagen? Es hat geklappt! Und die Ring-Rocker feiern den Schlagerstar.

7:00 Uhr

Was auf einem Festival nicht gebraucht wird

Wir haben uns mal auf dem Campingplatz umgehört und wollten von den Besuchern wissen, was bei Rock am Ring unnütz ist. Spoiler: Messer und Gabel wären zwar praktisch, aber scheinbar nicht für die Ring-Rocker. Bislang ist das Wetter auch so super, dass die Regenponchos hoffentlich an diesem Wochenende in den Taschen bleiben können!