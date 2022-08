Ein junger Mann stach den Schriftsteller Salman Rushdie bei einer Lesung nieder. Rushdie ist schwer verletzt. Sein Manager teilte mit, er werde künstlich beatmet und werde vermutlich ein Auge verlieren.

Am Freitag stürzte sich ein Mann bei einer Veranstaltung in New York auf den Schriftsteller Rushdie, stach mit einem Messer auf ihn ein und verletzte ihn schwer. Nach einer mehrstündigen Operation teilte der Agent des Autors, Andrew Wylie, nach Angaben der New York Times mit, dass Rushdie beatmet werde und nicht sprechen könne. „Die Nachrichten sind nicht gut“ , hieß es demnach in einer Mail Wylies. Rushdie werde vermutlich auf einem Auge nicht mehr sehen können, die Nerven in einem Arm seien durchtrennt und die Leber sei von einem Stich getroffen und geschädigt.

Autor Salman Rushdie auf Bühne angegriffen

Was ist genau passiert? Rushdie wollte gerade seinen Vortrag beginnen, als er angegriffen wurde. Reporter berichten, dass ein Mann die Bühne stürmte und zehn bis 15 Mal auf den 75-Jährigen einschlug oder einstach. Der Autor wurde zu Boden gedrückt oder stürzte zu Boden, der Angreifer wurde festgenommen. Ein Augenzeuge sagte, der Angriff habe etwa 20 Sekunden gedauert. Eine andere Augenzeugin berichtet, der Angreifer sei schwarz gekleidet gewesen und habe eine schwarze Maske getragen.

Rushdie wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach Polizeiangaben wurde auch der Moderator der Veranstaltung Henry Reese angegriffen. Der 73-Jährige sei am Gesicht verletzt worden, konnte aber nach seiner Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Polizeisprecher: Angreifer ein 24-jähriger Amerikaner

Bei dem Angreifer handelte es sich um einen 24-jährigen Amerikaner aus New Jersey. Das sagte Polizeisprecher James O'Callaghan bei einer Pressekonferenz. Er hatte ersten Erkenntnissen zufolge wohl keine Komplizen.

An diesem Punkt gehen wir davon aus, dass er allein war, aber wir versuchen sicherzustellen, dass dies der Fall war.

Am Tatort sei ein Rucksack sichergestellt worden.

Warum wurde Salman Rushdie niedergestochen?

Das Tatmotiv sei unklar, sagte die Polizei. 1988 hatte der iranische Revolutionsführer Ajatollah Chomeini wegen des Romans „Die satanischen Verse“ dazu aufgefordert, Autor Rushdie zu töten. Chomeini erließ eine sogenannte Fatwa, die zur Tötung Rushdies und all derer aufrief, die an der Verbreitung des Buches beteiligt waren. In dem Land wurden mehr als drei Millionen Dollar Belohnung für die Tötung des Autors ausgesetzt.

Ein japanischer Übersetzer wurde später tatsächlich getötet. Rushdie musste untertauchen und erhielt Polizeischutz. Die Lage entspannte sich aber in den späten 1990er-Jahren, nachdem die Regierung des Iran 1998 erklärte, Rushdies Ermordung nicht zu unterstützen.

Entsetzen über Angriff auf Salman Rushdie

Der Messerangriff auf den Schriftsteller Salman Rushdie ist weltweit mit Bestürzung aufgenommen worden.

Omid Nouripour, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen findet diese klaren Worte:

Die Attacke auf #SalmanRushdie ist ein Angriff auf die Freiheit des Wortes. Und ist die schlimme Frucht eines Hasses, der seit Jahrzehnten vom iranischen Regime geschürt und finanziert wird. Auch sie trägt für diese Schandtat Verantwortung. Ich bete für seine schnelle Genesung.

Diese Autorin ist solidarisch und zeigt diese Haltung:

Menschen sollten Bücher lesen, anstatt sie zu verbrennen oder ihre VerfasserInnen zu verfolgen, zu bedrohen, zu attackieren oder zu töten. Get well soon, #SalmanRushdie! #SatanischeVerse ist übrigens ein bezauberndes, literarisch großartiges Buch.