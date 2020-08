„Ich mag den Tatort aus Stuttgart am liebsten!“ – „Ich möchte gern den Ludwigshafener Tatort sehen!“ Kein Problem! Jetzt kannst du bestimmen, welcher Tatort im SWR Fernsehen läuft.

Das SWR Fernsehen sendet vier Wochen lang jede Woche den Tatort, den SWR3Land sehen will – den SWR Wunsch-Tatort. Abstimmen geht nur hier auf SWR3.de!

Termine SWR Wunsch-Tatort Die Wunsch-Tatorte laufen jeweils um 22 Uhr im SWR Fernsehen, am: 5. August

12. August

19. August

26. August

So funktioniert der SWR Wunsch-Tatort

Wir stellen dir zwei Tatorte zur Wahl: In der SWR3-Morningshow batteln sich unsere Moderatoren und kämpfen dafür, dich von ihrem Lieblingstatort zu überzeugen.

Das ultimative SWR3-Morningshow-Tatort-Battle hörst du im Radio immer zwischen 7 und 9 Uhr am Mittwoch. Einschalten!

Stimme für deinen Wunsch-Tatort

Und dann bist du gefragt! Welcher Moderator konnte dich überzeugen, welcher ist dein SWR Wunsch-Tatort?

Deine Stimme kannst du hier immer von Dienstag (5 Uhr) bis Mittwoch (21 Uhr) abgeben.*

Solltest du hier keine Abstimmung sehen, überprüfe deine Sicherheitseinstellungen am Browser – in einzelnen Fällen kann das die Darstellung beeinflussen.

Am Mittwoch um 22 Uhr läuft der Wunsch-Tatort mit den meisten Stimmen im SWR Fernsehen. Nach der Ausstrahlung kannst du ihn dir in der Mediathek anschauen.

Du bist noch nicht ganz sicher? Dann kannst du dir hier natürlich auch immer die Trailer zu beiden Tatort-Folgen anschauen und durchlesen, worum es in den Folgen genau geht.

Tatort 1: Stau, Stuttgart (2017) – Lannert & Bootz

Feierabendzeit an einem Herbsttag in Stuttgart. Die Stadt steht im Stau. Alle wollen nach Hause, keiner kommt voran. In einer Wohngegend liegt ein junges Mädchen tot am Rande der Fahrbahn. Schädelbasisbruch, das könnte ein Unfall mit Fahrerflucht sein, aber auch eine absichtliche Tötung. Der einzige Zeuge ist erst drei Jahre alt und entsprechend unzuverlässig, wie Sebastian Bootz bei der eher mühsamen Befragung feststellt. Da die einzige Straße vom Tatort geradewegs in den Stau führt.

Also macht Thorsten Lannert sich auf zu der Wagenschlange, bei der gerade gar nichts vorwärts geht, sichert Spuren, sammelt Aussagen und begegnet dabei der ganzen Bandbreite von zunehmend gereizten Heimkehrern. Einer von ihnen muss der Täter sein und die Kommissare wollen ihn unbedingt erwischen, bevor der Stau sich auflöst.

Nach erfolgreichen Kinofilmen wie Kreuzweg, Heil und 3 Zimmer Küche Bad gibt Dietrich Brüggemann beim SWR sein Tatort-Debüt mit dem Stuttgarter Ermittler-Team Thorsten Lannert und Sebastian Bootz, gespielt von Richy Müller und Felix Klare. Er ließ sich für den gemeinsam mit Daniel Bickermann geschriebenen Film von einer ebenso alltäglichen wie entnervenden Situation inspirieren: dem durch Bauarbeiten zusätzlich angeheizten Stau auf den Einfallstraßen der Stadt. Auf der Stuttgarter Weinsteige treffen Lannert und Bootz in der Schar der im Stau stehenden Verdächtigen auf einen bunten Querschnitt städtischer Bevölkerung, gespielt u. a. von Julia Heinemann, Roland Bonjour, Rüdiger Vogler, Amelie Kiefer, Deniz Ekinci, Eckhard Greiner, Susanne Wuest, Bernd Gnann und Jacob Matschenz.

Tatort 2: Kopper, Ludwigshafen (2018) – Odenthal & Kopper

Die Freude ist groß, als Mario Kopper auf der Straße Sandro wiedertrifft, seinen engsten Freund aus der Kindheit, den es später zurück nach Sizilien verschlagen hat. Die beiden sind gerade dabei, in einer Kneipe ihr Wiedersehen zu feiern, als Sandro plötzlich von einem Gast angegriffen wird. Kopper greift zur Waffe, Sandro kann fliehen. Der verängstigte Sandro bittet Kopper inständig um Hilfe: Als Steuerberater hat er mehr von den Geschäften des Mafia-Zweigs Stidda mitbekommen, als gut für ihn ist. Sandro ist bereit, als Kronzeuge auszusagen, wenn Kopper ihm hilft, ins Zeugenschutzprogramm zu kommen.

Sandros Angst vor dem langen Arm der Stidda passt nur allzu gut zu dem Fall, den Lena Odenthal und Johanna Stern gerade bearbeiten müssen: In der JVA hat sich ein Mafia-Zeuge umgebracht, bevor er nach Italien überführt werden konnte. Lena, Johanna Stern und LKA-Kommissarin Manz sind überzeugt, dass der Zeuge zum Selbstmord gezwungen wurde, können es aber nicht beweisen. Weil Kopper fürchtet, dass Sandro ein ähnliches Schicksal droht, versteckt er den Freund, ohne Lena und den Kollegen etwas davon zu erzählen. Sandros Panik, aber auch seine eigene tödliche Kurzschlussreaktion in der Kneipe verhindern, dass Kopper sich Lena anvertraut. Während die sich bei ihren Ermittlungen zunehmend besorgt fragt, was mit ihm los ist, versucht Kopper, Sandro als Kronzeuge in Sicherheit zu bringen. Aber es mehren sich die Anzeichen, dass auch Kopper selbst ins Fadenkreuz der Mafia geraten ist.

Der Tatort – Kopper ist der letzte Einsatz von Andreas Hoppe als Mario Kopper nach 21 Jahren und insgesamt 57 Filmen an Lena Odenthals Seite. Um Freundschaft und Loyalität, Vertrauen und Entscheidung geht es in dem Fall, der Mario Kopper so intensiv wie nie zuvor mit seiner Herkunft konfrontiert, und in dem der lange Arm der Mafia bis nach Ludwigshafen reicht. Geschrieben hat ihn Drehbuchautor Patrick Brunken, inszeniert wurde der Tatort von Roland Suso Richter. Michele Cuciuffo, Ensemblemitglied am Residenztheater München, ist in der Episodenhauptrolle als Sandro zu sehen, Saskia Vester als LKA-Kommissarin Manz.

*Diese Umfrage ist nicht repräsentativ. Mehrfachabstimmungen sind nicht gewünscht. Dies versuchen wir durch den uns bestmöglichen Sicherheitsstandard zu gewährleisten.