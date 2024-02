Kommissare aus dem Tatort Dortmund

Peter Faber, gespielt von Jörg Hartmann, wurde Mitte der 1960er-Jahre geboren und ist in Dortmund aufgewachsen. Vom Schicksal geprägt, versucht er mit Antidepressiva den Tod seiner Frau und seiner Tochter zu verdrängen. Seine Arbeit als Kommissar ist für ihn deshalb eine Art Therapie, um sich von all den Ereignissen abzulenken, die ihm widerfahren sind. Seine besondere Gabe, sich bei den Ermittlungen in den Täter hineinzuversetzen, macht ihn zu einem ausgezeichneten Fahnder. Martina Bönisch, seine ehemalige Kollegin, wurde erschossen. Nun ermittelt Faber allein.

Jan Pawlak, gespielt von Rick Okon, kommt in das Team als verdeckter Ermittler wird dann aber zum Kriminalhauptkommissar und nimmt somit die Nachfolge von Daniel Kossik an. Pawlaks Frau ist drogenabhängig, weshalb er in einen andauernden Sorgerechtsstreit um die gemeinsame Tochter gerät.

Rosa Herzog, gespielt von Stefanie Reinsperger, kam als Nachfolgerin von Nora Dalay in das Team. Sie und Pawlak haben direkt eine sehr gute Beziehung zueinander. Herzog wird oft mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, da ihre Mutter eine ehemalige RAF-Terroristin ist.

Jörg Hartmann spielt Peter Faber

Jörg Hartmann, geboren 1969 in Hagen, spielte nach seiner Ausbildung zum Schauspieler mehrere Jahre auf Theaterbühnen in verschiedenen Rollen mit. Nach mehreren Auftritten vor der Fernsehkamera kam er dann zum Tatortteam nach Dortmund und fungiert dort als Chefermittler.

Rick Okon spielt Jan Pawlak

Jan Pawlak will die Zeit mit seiner Tochter Mia nutzen, die er nicht so oft sehen kann, wie er gern möchte.

Rick Okon wird 1989 in Schwedt/Oder geboren. Schon während der Schulzeit hatte er sein Debüt in der Fernsehserie Großstadtrevier. Nach seinem Abitur in Hamburg studierte er Schauspiel an der Filmuniversität Babelsberg in Potsdam. Noch während seiner Zeit als Student, im Jahr 2013, wurde er als bester Nachwuchsschauspieler vom deutschen Schauspielpreis, für seine Rolle als Lukas im Film Romeos, nominiert. Seit 2018 ist er Teil des Tatort Teams Dortmund.

Stefanie Reinsperger spielt Rosa Herzog

Sie ist die kommissarische Leiterin der Dortmunder Mordkommission. Doch wird sie es auch bleiben? Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) weiß, dass sie sich in diesem Präsidium ihrer Sache nie sicher sein kann.

Stefanie Reinsperger wird 1988 in Baden bei Wien geboren. Als Tochter eines österreichischen Diplomaten wuchs sie in London auf. Nach ihrer Schauspielausbildung am Wiener Max Reinhardt Seminar wurde sie direkt im Schauspielhaus Düsseldorf verpflichtet, wo sie einige Hauptrollen spielte. Danach spielte sie am Wiener Burgtheater, am Wiener Volkstheater und schließlich beim Berliner Ensemble. Seit 2020 ist sie als Rosa Herzog Teil des Tatorts.